أرقام صلاح وماني في مواجهات مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، لمواجهة منتخب السنغال مساء اليوم الأربعاء في طنجة، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وسلط الكاف عبر موقعه الرسمي الضوء على أرقام محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني نجم السنغال قبل اللقاء المرتقب اليوم.

وواجه محمد صلاح منتخب السنغال خمس مرات ولم يسجل في مرماه حتى الآن، محققًا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم.

أما ساديو ماني، فقد واجه منتخب مصر خمس مرات، مسجلًا هدفًا وحيدًا، ومحققًا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة.

ولعب صلاح وماني معًا في نادي ليفربول الإنجليزي بين عامي 2017 و2022، وشاركا في 223 مباراة. وقدّم ماني 18 تمريرة حاسمة لصلاح، بينما قدّم صلاح 17 تمريرة حاسمة لماني.

وقال موقع الكاف: "إنها مباراة نصف نهائية غنية بالقصة والعاطفة، تعد بالإثارة والدراما والسحر الذي لا لبس فيه لكرة القدم الأفريقية".

وواصل كاف:"لطالما اتسمت المواجهات بين هذين العملاقين القاريين بالتوازن الدقيق. ففي 15 مواجهة سابقة، تتفوق مصر بفارق ضئيل بسبعة انتصارات مقابل خمسة انتصارات للسنغال، مع ثلاثة تعادلات بينهما".

وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية، تكون الفوارق أضيق: خمس مواجهات، فوزان لكل فريق وتعادل واحد - وهي أرقام تؤكد مدى تكافؤ هذه المنافسة.

وأكد كاف:"كان آخر لقاء جمع الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2021 في ياوندي، في ليلة حملت مشاعر متباينة. فقد توّج السنغال بلقبه القاري الأول، بينما مُني المنتخب المصري بخيبة أمل جديدة، بعد أن فشل في تحقيق لقبه الثامن الغائب منذ فوزه الأخير عام 2010".

انتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي بعد الوقت الإضافي، قبل أن يفوز السنغال في ركلات الترجيح المثيرة.

بعد خمس سنوات، يتقاطع مسار الفريقين مجددًا، ولا تزال ذكريات تلك المواجهة الملحمية حاضرة بقوة. يعود السنغال سعيًا لتأكيد مكانته المتنامية، بينما يصل مصر مدفوعًا برغبة في استعادة ما فقده واستعادة مكانته.

