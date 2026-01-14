وصفات بالشوفان لتقوية مناعة طفلك الرضيع ونموه بشكل صحي

18 حجم الخط

الشوفان من الحبوب الشهيرة على مستوى العالم، وله عشاق كثيرون، وهو ذات قيمة غذائية عالية ومهم لصحة الكبار والصغار.

والشوفان من الأكلات التى ينصح بها الأطباء للطفل الرضيع لأنه يقوى المناعة ويزيد الوزن ويساعد فى نمو الصغار بشكل صحى.

ويقدم الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، وصفات الشوفان للأطفال، لتقوية المناعة ونموهم بشكل صحى.

أولا مهروس الشوفان للرضع

وتعتبر هذه هي أبسط طريقة لتقديم الشوفان للرضع.

أضيفي ربع كوب من دقيق الشوفان إلى ثلاث أرباع كوب من الماء على نار هادئة واتركيه يغلي مع التقليب.

بعد تجانس العجين أضيفي 5 ملاعق من لبن الأم أو اللبن الصناعي على الخليط واهرسيه جيدا.

اتركيه يبرد ثم قدميه دافئ لطفلك، ويمكن تحليته بإضافة الموز أو الزبيب أو التفاح.

وصفات الشوفان للأطفال

ثانيا كيك الشوفان للأطفال

يعتبر كيك الشوفان للاطفال من الأكلات السهلة، الصحية والسريعة التي يحبها طفلك وبنفس الوقت يمكن التعديل في مكوناتها بالحذف أو الإضافة دون الإخلال بالوصفة.

قومي بطحن كوب من دقيق الشوفان جيدا في محضر الطعام حتى يصبح دقيقا، ثم ضعي فوقه فانيليا وبيكينج بودر واتركيه قليلا.

احضري حبتين موز واهرسيهم جيدا في إناء نظيف، ثم أضيفي إليهم عدد بيضة واحدة ونصف ملعقة فانيليا وملعقتين كبيرتين من العسل وربع كوب من الزيت النباتي يفضل أن يكون جوز هند حيث يضفي طعم محبب لدى الأطفال.

الآن اخلطي المكونات الجافة والسائلة في إناء واحد وقلبيهم جيدا حتى يتشرب الشوفان السوائل.

تتميز هذه الخلطة بأنها سائلة بعض الشيء لذا لا تقلقي إذا لم تكن تشبه قوام الكيك العادي.

الآن وزعي المكونات في قوالب كب كيك وقمي بوضعها في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، ويقدم بعدها.

ثالثا عصير الشوفان للأطفال

قومي بطحن حوالي كوب من الشوفان جيدا في محضر الطعام واحتفظي به في وعاء نظيف جاف، ثم اخرجي منه ملعقتين في كل مرة استخدام.

ضعي ملعقتين من الشوفان المطحون على كوب من الماء وقلبيهم جيدا على البارد لمنع التكتلات، ثم ضعي الإناء على النار ليغلي.

بعد تجانس دقيق الشوفان مع الماء وتحوله إلى سائل ثقيل أو سميك قليلا أضيفي إليه حبة موز مقطعة.

أضيفي كوب من الحليب أو اللبن الصناعى للأطفال أقل من سنة، وقومي بتقليب المكونات لمدة 5 دقائق.

ضعي ملعقتين كبيرتين من الزبيب مع المكونات السابقة ثم اخلطيهم بواسطة الخلاط.

يمكنك أيضا إضافة المكسرات كاللوز للخليط أثناء خلطه.

صبي الخليط في أكواب وقدميه بارد لطفلك.

