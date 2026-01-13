ضبط صانعة محتوى بالشيخ زايد بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط صانعة محتوى بالشيح زايد لقيامها بإنتاج وبث فيديوهات خادشة للحياء.

ضبط صانعة محتوى بالشيخ زايد لنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، وبما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

