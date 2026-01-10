السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

الشاب أحمد هلال محمد
الشاب أحمد هلال محمد ـ ابن قرية الزرابي ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان محيي الدين بـ مدينة بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

بلاغ حادث قطار بمزلقان محيي الدين ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس قطار لأحد الأشخاص أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مزلقان محيي الدين، أحد المزلقانات الحيوية داخل نطاق مدينة بني سويف، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين

وبالفحص والمعاينة، تبين أن القطار صدم شابًا يدعى «أحمد هلال محمد» مقيم بقرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء جسده، وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى المستشفى.

<strong alt=
الشاب أحمد هلال محمد ـ ابن قرية الزرابي ببني سويف

وعقب التأكد من الوفاة، تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وبيان ما إذا كان هناك شبهة إهمال أو خطأ من عدمه.

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية