مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان محيي الدين بـ مدينة بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

بلاغ حادث قطار بمزلقان محيي الدين ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس قطار لأحد الأشخاص أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مزلقان محيي الدين، أحد المزلقانات الحيوية داخل نطاق مدينة بني سويف، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين

وبالفحص والمعاينة، تبين أن القطار صدم شابًا يدعى «أحمد هلال محمد» مقيم بقرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء جسده، وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى المستشفى.

الشاب أحمد هلال محمد ـ ابن قرية الزرابي ببني سويف

وعقب التأكد من الوفاة، تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وبيان ما إذا كان هناك شبهة إهمال أو خطأ من عدمه.

