السبت 10 يناير 2026
محافظات

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف حادث تصادم مروعًا بـ الطريق الصحراوي الشرقي، إثر اصطدام سيارة بأتوبيس ميني باص من الخلف بعد نفق أبو صالح، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا، بينهم 9 أطفال، وجميعهم من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث تصادم سيارة بأتوبيس بالصحراوي الشرقي

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بأتوبيس ميني باص بدائرة المحافظة، وعلى الفور جرى التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وإسعافهم، وانتقلت القوات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبتكليف من الدكتور هاني همام، مدير فرع إسعاف بني سويف، دفع هاني معوض، مشرف غرفة العمليات بالفرع، بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى التأمين الصحي بـ مدينة بني سويف، لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

قائمة المصابين بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

وضمت قائمة المصابين كلًا من: اسماعيل شعبان اسماعيل، 70 عامًا، طلعت محمد علي، 59 عامًا، ولاء محمد عيد، 48 عامًا، نجلاء محمد علي، 45 عامًا، شيماء سيد عبد الباقي، 45 عامًا، نجلاء محمد يحيى، 45 عامًا، أحمد فتحي محمد، 42 عامًا، محمد شعبان متولي، 35 عامًا، محمود اسماعيل شعبان، 35 عامًا، لمياء محمد عيد، 34 عامًا، حسين محمد شعبان، 25 عامًا، جنا محمد شعبان، 18 عامًا، محمد رافت محمد، 13 عامًا، منى محمد شعبان، 13 عامًا، ندى طلعت محمد، 13 عامًا، أشرف طلعت محمد، 10 أعوام، هنا محمد شعبان، 7 أعوام، آدم محمود اسماعيل، 7 أعوام، أنس محمود اسماعيل، 5 أعوام، صفاء يوسف عبد اللطيف، 5 أعوام، وإسلام محمود اسماعيل، 4 أعوام.

وأكد الدكتور شريف الزناتي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن المصابين يخضعون حاليًا للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، مع استمرار المتابعة لحالات الأطفال.

 فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

