وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

18 حجم الخط

تابعت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، سير أعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل، من خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، وذلك في يومها الثالث.

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات النقل

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية الامتحانية بجميع المراحل التعليمية.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، خلال الجولة، أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة داخل جميع اللجان، بفضل المتابعة المستمرة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، وحرص القائمين على الامتحانات على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، مشددة على أهمية مراعاة مصلحة الطلاب وتوفير أقصى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية تعمل على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات أو استفسارات، والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وعدم تأثرها بأي معوقات.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل

166 ألف تلميذ وتلميذة بالثالث والرابع الابتدائي

ويؤدي اليوم أكثر من 166 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الثالث والرابع الابتدائي امتحانات نصف العام، حيث أدى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، فيما أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات الاجتماعية والرياضيات، كما أدى أكثر من 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية.

20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي

وفي المرحلة الثانوية، أدى ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، خلال الفترة الصباحية، امتحان مادة الرياضيات العامة للشعبة الأدبية، والرياضيات البحتة «الجبر والتفاضل» للشعبة العلمية، في حين أدى 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، خلال الفترة المسائية، امتحان مادة التاريخ.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم، تفقد عدد من اللجان الامتحانية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، من بينها مدارس اليرموك الثانوية المشتركة، والتحرير المجمعة، والشهيد محمد أحمد صيام الإعدادية بأنفسط، وقمن العروس الثانوية بنات، وذلك بحضور الدكتور محمد عاشور مدير إدارة الواسطى التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير اللجان والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

انتظام دخول طلاب الثانوي على المنصة الإلكترونية

كما أجرت وكيل الوزارة، حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب، استمعت خلاله إلى آرائهم حول مستوى الامتحانات، واطمأنت على انتظام دخول طلاب المرحلة الثانوية على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات التي تُعقد إلكترونيًا، واختتمت بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية بجميع الإدارات التعليمية حتى انتهاء امتحانات نصف العام، مع الحرص الدائم على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.