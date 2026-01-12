الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

معاون محافظ بني سويف
معاون محافظ بني سويف في جولات ميدانية بالمجالس القروية، فيتو
18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الميداني للجنة شئون القرى، وذلك ضمن برنامج ميداني وجّه المحافظ بتنفيذه، ويستهدف متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق بالقرى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، في إطار دعم خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

جولات ميدانية على 14 مجلسًا قرويًّا 

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، والذي تضمن نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها لجنة شؤون القرى على مدار أسبوعين متتاليين، وشملت المرور على 14 مجلسًا قرويًّا بمختلف مراكز محافظة بني سويف، وتضمنت هذه الجولات تفقد عدد من الوحدات والمنشآت الخدمية، ومتابعة سير العمل بها، والوقوف على مدى كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المختلفة.

كما شملت الجولات رصد الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، وتقييم مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، فضلًا عن الاستماع المباشر إلى شكاوى ومطالب المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية، بهدف التعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وتم إعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير البدائل والحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تكثيف الجولات الميدانية ببني سويف                            

ومن جانبه، شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية بكافة قرى المحافظة، مؤكدًا ضرورة المرور الدوري على المكاتب والمنشآت الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لضمان تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. 

كما وجّه محافظ بني سويف، بإعداد تقارير مصورة تعكس الوضع الفعلي للخدمات والمرافق بالقرى، بما يساهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة، ويساعد في سرعة التدخل ومعالجة أوجه القصور، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف معاون محافظ بني سويف

مواد متعلقة

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية