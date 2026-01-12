معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الميداني للجنة شئون القرى، وذلك ضمن برنامج ميداني وجّه المحافظ بتنفيذه، ويستهدف متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق بالقرى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، في إطار دعم خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

جولات ميدانية على 14 مجلسًا قرويًّا

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، والذي تضمن نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها لجنة شؤون القرى على مدار أسبوعين متتاليين، وشملت المرور على 14 مجلسًا قرويًّا بمختلف مراكز محافظة بني سويف، وتضمنت هذه الجولات تفقد عدد من الوحدات والمنشآت الخدمية، ومتابعة سير العمل بها، والوقوف على مدى كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المختلفة.

كما شملت الجولات رصد الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، وتقييم مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، فضلًا عن الاستماع المباشر إلى شكاوى ومطالب المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية، بهدف التعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وتم إعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير البدائل والحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تكثيف الجولات الميدانية ببني سويف

ومن جانبه، شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية بكافة قرى المحافظة، مؤكدًا ضرورة المرور الدوري على المكاتب والمنشآت الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لضمان تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما وجّه محافظ بني سويف، بإعداد تقارير مصورة تعكس الوضع الفعلي للخدمات والمرافق بالقرى، بما يساهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة، ويساعد في سرعة التدخل ومعالجة أوجه القصور، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.