عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

عاد التيار الكهربائي إلى قرى ومجالس قروية بمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف، عقب السيطرة على حريق محدود اندلع داخل المحولات المساعدة بمحطة محولات قُشيشة، والذي كان قد تسبب في انقطاع التيار عن عدد من القرى المغذاة من المحطة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

محافظ بني سويف يتابع حريق محولات قُشيشة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الحريق، حيث شدد على سرعة الاستجابة واحتواء الموقف في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تقليل فترة انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، وعودة الخدمة بشكل آمن ومستقر.

ووجّه محافظ بني سويف، بتكليف علي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس أحمد قرني، رئيس قطاع كهرباء بني سويف، بالتواجد الميداني داخل محطة المحولات لمتابعة أعمال الإصلاح على أرض الواقع، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لحين الانتهاء من الأعمال وعودة التغذية الكهربائية لطبيعتها.

محافظ بني سويف يتابع حريق محولات قُشيشة
محافظ بني سويف يتابع حريق محولات قُشيشة

وأكد المحافظ، أن غرفة السيطرة بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الأزمات الطارئة، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المحطة وعدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا، مع الإخطار الفوري بمستجدات الوضع أولًا بأول.

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة كهرباء بني سويف أنه فور وقوع الحريق تم إخطار مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات القطاع، والدفع الفوري بالأطقم الفنية المختصة للتعامل مع الحريق، والعمل على نقل الأحمال وتغذية القرى والمناطق المتأثرة من خلال الخطوط المجاورة.

وأشار إلى أن القرى المتضررة شملت: الميمون، أنفسط، قمن العروس، وجزءًا من قرية أبو صير الملق، مؤكدًا أن أعمال الإصلاح تمت بسرعة، وأنه من المقرر إعادة التيار وعودة الخدمة بالكامل خلال ساعتين على الأكثر.

محافظ بني سويف يتابع حريق محولات قُشيشة
محافظ بني سويف يتابع حريق محولات قُشيشة

كما أكد علي يوسف، رئيس مركز الواسطى ببني سويف، استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ توجيهات محافظ بني سويف، والتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء لتأمين الموقع، وتقليل زمن انقطاع التيار، مع التواجد المستمر لحين عودة الخدمة لطبيعتها.

ورافق المحافظ، خلال متابعته من مركز السيطرة الموحد، كل من اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

الجريدة الرسمية