اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، انطلاق الحملة الاستثنائية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم السبت، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين وتحقيق الأمن الغذائي بـ محافظة بني سويف.

وأكد الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أن هذه الحملة تأتي تحت إشراف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبتوجيهات السيد الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة متكاملة تستهدف الوقاية من الأمراض الوبائية وحماية الحيوانات من مخاطر الإصابة بالحمى القلاعية وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن الحملة تُنفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية في مصر (EU-ZIRA3A) لدعم وتنمية قطاعي الإنتاج الحيواني والبيطري ببني سويف، مشيرًا إلى أن البرنامج سينظم عدد خمس قوافل بيطرية مجانية تشمل أعمال التحصين والفحص والعلاج والإرشاد البيطري، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات بالهرم.

وأضاف مدير الطب البيطري ببني سويف، أن القوافل البيطرية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المربين، وتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني، والحد من انتشار الأمراض المشتركة، فضلًا عن تقديم خدمات بيطرية متكاملة بالمجان في القرى الأكثر احتياجًا، دعمًا للفلاح البسيط وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار مدير طب بيطري بني سويف، إلى أن جدول القوافل يشمل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 مدينة إهناسيا، ويوم الأحد 11 يناير بقرية دلاص بمركز ناصر، ويوم الاثنين 12 يناير بقرية باها بـ مركز بني سويف، ويوم الثلاثاء 13 يناير بقرية كفر منصور بمركز ببا، ويختتم البرنامج يوم الأربعاء 14 يناير بقرية بلفيا بمركز بني سويف.

ودعت مديرية الطب البيطري ببني سويف، جميع المربين وأصحاب المواشي إلى التعاون مع الفرق البيطرية، والاستفادة من الخدمات المقدمة، وتأكيد أهمية التحصين الدوري كخط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج.

