الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

حادث قطار
حادث قطار
18 حجم الخط

لقي موظف بـ محكمة استئناف بني سويف مصرعه، صباح اليوم، في حادث قطار بمزلقان الشاملة بـ مدينة بني سويف، أثناء توجهه إلى مقر عمله، حيث صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

بلاغ حادث قطار بمزلقان الشاملة ببني سويف

وتلقت الاجهزة الامنية بـ مديرية امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بمصرع شخص في حادث قطار بمزلقان الشاملة ببني سويف، حيث صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بإنتقال قوة أمنية لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يُدعى «شريف م.ف»، ويعمل موظفًا بمحكمة استئناف بني سويف، وكان في طريقه كعادته إلى عمله صباحًا، قبل أن يفاجأ بالقطار أثناء مروره من مزلقان الشاملة.

نقل جثة المتوفي الى مشرحة المستشفى

وعلى الفور، دفع فرع اسعاف بني سويف بسيارة وطاقم إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، فيما تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.

وخيم الحزن على زملائه بمحكمة الاستئناف، حيث نعاه عدد كبير من العاملين بالمحكمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ويشهد له الجميع بالالتزام والإخلاص في عمله، معربين عن بالغ حزنهم لفقدانه المفاجئ.

رحل وترك زوجة وثلاثة أبناء

وأكد زملائه، في منشورات متداولة، على فيسبوك، ان زميلهم الفقيد رحل وترك وراءه أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أبناء، في مشهد إنساني مؤلم زاد من قسوة الحادث، خاصة أنه كان العائل الوحيد لأسرته، وخرج من منزله صباح اليوم بحثًا عن لقمة العيش قبل أن يلقى ربه في حادث أليم.

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة بنى سويف ببنى سويف بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية