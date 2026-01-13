مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

18 حجم الخط

لقي موظف بـ محكمة استئناف بني سويف مصرعه، صباح اليوم، في حادث قطار بمزلقان الشاملة بـ مدينة بني سويف، أثناء توجهه إلى مقر عمله، حيث صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

بلاغ حادث قطار بمزلقان الشاملة ببني سويف

وتلقت الاجهزة الامنية بـ مديرية امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بمصرع شخص في حادث قطار بمزلقان الشاملة ببني سويف، حيث صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بإنتقال قوة أمنية لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يُدعى «شريف م.ف»، ويعمل موظفًا بمحكمة استئناف بني سويف، وكان في طريقه كعادته إلى عمله صباحًا، قبل أن يفاجأ بالقطار أثناء مروره من مزلقان الشاملة.

نقل جثة المتوفي الى مشرحة المستشفى

وعلى الفور، دفع فرع اسعاف بني سويف بسيارة وطاقم إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، فيما تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.

وخيم الحزن على زملائه بمحكمة الاستئناف، حيث نعاه عدد كبير من العاملين بالمحكمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ويشهد له الجميع بالالتزام والإخلاص في عمله، معربين عن بالغ حزنهم لفقدانه المفاجئ.

رحل وترك زوجة وثلاثة أبناء

وأكد زملائه، في منشورات متداولة، على فيسبوك، ان زميلهم الفقيد رحل وترك وراءه أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أبناء، في مشهد إنساني مؤلم زاد من قسوة الحادث، خاصة أنه كان العائل الوحيد لأسرته، وخرج من منزله صباح اليوم بحثًا عن لقمة العيش قبل أن يلقى ربه في حادث أليم.

