السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

موقع الحادث، فيتو
موقع الحادث، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة بأتوبيس ميني باص من الخلف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ حادث بالصحراوي الشرقي ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بأتوبيس ميني باص من الخلف بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بـ مدينة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي

وانتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف مستشفي التامين الصحي

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

570 ألف طالب بصفوف النقل يؤدون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول ببني سويف

مصرع سيدة وطفلتها وإصابة الأب باختناق إثر اشتباه بتسرب غاز ببني سويف

بدء الموجة الـ28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ببني سويف غدا

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

ضبط 4050 علبة جبنة مجهولة المصدر في حملة رقابية ببني سويف

الأرصاد تحذر من أمطار في بني سويف ودرجة الحرارة المتوقعة 19 مئوية

بني سويف تُنفذ تدريبا بدنيا وذهنيا للدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

خبير بحلف الناتو يكشف خطة إسرائيل وأمريكا لضرب طهران والاستيلاء على النفط

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

من التريند إلى الكلبش، مؤدو المهرجانات في مصيدة الكلمات

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

البلدي بـ 113 جنيهًا، أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية