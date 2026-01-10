إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

18 حجم الخط

أصيب 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة بأتوبيس ميني باص من الخلف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ حادث بالصحراوي الشرقي ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بأتوبيس ميني باص من الخلف بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بـ مدينة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي

وانتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

