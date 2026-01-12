محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج جهود متابعة الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين الذي عقد الثلاثاء الماضي، والذي شهد مناقشة العديد من الشكاوى والطلبات التي تقدم بها المواطنون في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

إجراءات حل شكاوى ومطالب المواطنين ببني سويف

وفي تقرير متابعة تقدمت به مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بـ محافظة بني سويف، تم تسليط الضوء على أبرز الشكاوى التي تم معالجتها، من بينها شكوى قدمها أهالي قرية بلفيا، بشأن نقص الإنارة في الطريق الممتد من عزبة غبريال حتى دوران الأزهري، وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه تم إصلاح العطل في المحول المغذي لأعمدة الإنارة، وبالتنسيق مع شركة الكهرباء تم إضاءة الطريق بالكامل، مما أسهم في إزالة أسباب الشكوى.

أما في ما يخص شكوى أحد المواطنين المقيمين في قرية منيل موسى بمركز ببا ببني سويف، والمتعلقة بعدم وجود صرف صحي في المنطقة، أكدت شركة المياه أنه تم فحص الموقع على الطبيعة، وتبين عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالطفح أو التسريب، كما أفاد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنهم بصدد مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها في قرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبًا لتسليمها، وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

شكوى من وجود تسريب مياه بأحد منازل مدينة الفشن

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه بمنزله في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم فحص خطوط المياه والصرف الصحي والمطابق الخاصة بالمنزل، ولم يتم العثور على أي أعطال أو تسريبات، كما تم فحص التوصيلة المنزلية للمواطن، وتبين أنه لا يوجد تسريب، وفي حال ظهور أي مياه مستقبلًا، سيتم التنسيق مع فرع الشركة للكشف عن مصدر المياه واتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والعمل على حلها بشكل فاعل، بعد بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

