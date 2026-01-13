الثلاثاء 13 يناير 2026
استمرار سوق اليوم الواحد بحي غرب المنيا طوال العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلنت محافظة المنيا استمرار عمل سوق اليوم الواحد بحي غرب مدينة المنيا على مدار العام ضمن خطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر. 

وأكدت المحافظة أن السوق يضم عددا كبيرا من العارضين ويقام على مساحة واسعة بما يتيح عرض مختلف السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الخارجية. 

سوق اليوم الواحد بالمنيا 

ويشمل سوق اليوم الواحد سلع السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والسمن والبيض إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة والعسل الطبيعي والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

كما يوفر السوق منتجات غير غذائية تشمل المنظفات والأدوات المنزلية والملابس بما يلبى احتياجات المواطنين المختلفة مع الالتزام بجودة المعروضات وتنوعها. 

الأجهزة التنفيذية في المنيا

وفي السياق ذاته تواصل الأجهزة التنفيذية في المنيا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق

