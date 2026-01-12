رئيس هيئة الدواء: السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار في الصناعات الدوائية

18 حجم الخط

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في افتتاح فعاليات المنتدى الهندي–المصري للصناعات الدوائية، الذي عُقد في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند في مجالي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير سوريش ك. ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق.

كما شارك في المنتدى وفد هندي يضم نحو (70) شركة أدوية هندية، تحت رعاية مجلس ترويج صادرات الأدوية الهندية (Pharmexcil)، وذلك في سياق متابعة مخرجات اللقاءات الثنائية التي عُقدت بين الدكتور علي الغمراوي وو جاجات براكاش نادا، د وزير الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند، على هامش المائدة المستديرة التي انعقدت في نوفمبر 2025، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على توسيع آفاق الشراكة في قطاع الصناعات الدوائية.

الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري في مجالات المواد الخام الدوائية

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري في مجالات المواد الخام الدوائية والمستحضرات الطبية، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار والتوسع، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم توطين صناعة الدواء، وتعزيز تنويع وتأمين مصادر المواد الخام، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات التنظيمية العالمية، بما يسهم في مواءمة المعايير التنظيمية، وتسهيل نفاذ المستحضرات الطبية عالية الجودة، ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار، تعزز من تنافسية الصناعة الوطنية وترسخ مكانة مصر إقليميًا في مجال الصناعات والتنظيم الدوائي.

تناولت فعاليات المنتدى عددًا من المجالات الحيوية، من بينها المواد الخام الدوائية الفعالة (APIs)، والمستحضرات الصيدلانية النهائية، والمستحضرات البيطرية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل العلاجية، والاشكال الصيدلية المختلفة الدوائية (Pellets)، إلى جانب المستحضرات القابلة للحقن، بما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين.

كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات الهندية والمصرية إلى جانب اجتماعات مع الاتحادات الصناعية والمسؤولين الحكوميين؛ بهدف بحث فرص التعاون المشترك، ونقل التكنولوجيا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.

ومن جانبه، أكد السفير الهندي سوريش ك. ريدي على أهمية تعزيز اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والهندية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الدوائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية في مصر ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز جودة المستحضرات الدوائية

وأشاد بالدور الرائد الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز جودة المستحضرات الدوائية، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا محوريًا للهند في المنطقة، وأن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا متميزًا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتطوير القطاع الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي.

تعكس المشاركة حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير المنظومة التنظيمية للدواء، ودعم الدور الريادي لمصر كمركز إقليمي في مجال التنظيم الدوائي.

