أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
 عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات، لمتابعة التدفقات المالية لعدد من المشروعات الصحية المشتركة، في إطار حرص الوزارة على ضمان استدامة التمويل وحسن إدارة الموارد المخصصة لتطوير المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بالتعاون المثمر مع الشركة، مثمنًا التزام الشركة بالمعايير الفنية والجداول الزمنية، وحرصها على التنسيق الدائم مع الوزارة، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الصحية وتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.

 

الموقف المالي للمشروعات المشتركة ومعدلات الإنفاق وآليات المتابعة والرقابة

 وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للمشروعات المشتركة، ومعدلات الإنفاق، وآليات المتابعة والرقابة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر  لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التدفقات المالية أو نسب الإنجاز، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الصحية يتصدر أولويات الدولة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل الصحة بالدقهلية: إدارة الأسنان قدمت خدماتها لـ 18 ألف حالة الشهر الماضي

وكيل الصحة بأسيوط يوجه بالتحول الرقمى وميكنة ملفات العاملين

ولفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على سرعة الانتهاء  من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُقام على مساحة 270 فدانًا بطاقة استيعابية 4200 سرير، مشيرًا إلى أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

