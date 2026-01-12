الرعاية الصحية: "الرمد التخصصي" بأسوان أول مستشفى بإقليم الصعيد لطب العيون

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الخدمات الطبية التي قدمها مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة أسوان، باعتباره أول مستشفى تابع للهيئة بإقليم الصعيد متخصص في طب وجراحات العيون، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم توجه الدولة نحو توطين الخدمات الصحية التخصصية بالمحافظات.

مستشفى الرمد التخصصي بأسوان قدمت قرابة ربع مليون خدمة طبية وتشخيصية

وأوضحت الهيئة أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان قدمت قرابة ربع مليون خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية منذ انضمامها للهيئة، شملت خدمات الطوارئ، والعيادات الخارجية، والفحوصات المعملية والأشعات التشخيصية، إلى جانب التدخلات الجراحية الدقيقة، بما يعكس كفاءة التشغيل وارتفاع معدلات الإقبال على خدمات المستشفى من أبناء المحافظة والمناطق المحيطة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان يمثل نقطة ارتكاز أساسية لتقديم خدمات طب وجراحات العيون المتقدمة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المستشفى أسهم بفاعلية في توطين خدمات الرمد المتخصصة والحد من إحالة المرضى للعلاج خارج أسوان، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويقلل الضغط على المستشفيات بالمحافظات الأخرى.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المستشفى حصلت على الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها من منظمة الاسكوا العالمية، لتصبح أول مستشفى متخصص بمحافظة أسوان ينال هذا الاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء جميع معايير الجودة وسلامة المرضى والاشتراطات الإكلينيكية المعتمدة، مؤكدًا أن الاعتماد يعكس مستوى الجاهزية الفنية وكفاءة الأداء داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور السبكي أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان تخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد إلى محافظات إقليم جنوب الصعيد، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات العيون التخصصية، تشمل جراحات المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، والحقن الداخلي، وتصحيح الإبصار، والجراحات التجميلية للعين والجفون، والفحوصات البصرية الدقيقة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

المستشفى تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 11 سرير

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستشفى تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 11 سريرًا، وتضم 3 غرف عمليات متطورة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب منظومة تشخيصية وخدمية متكاملة تشمل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، والصيدلية الإكلينيكية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متخصصة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

اكد الدكتور أحمد السبكي على أن مستشفى الرمد التخصصي بأسوان يُجسد رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنشآت التخصصية، وتوطين الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات طب وجراحات العيون على المستوى الإقليمي.

