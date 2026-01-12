الصحة: نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل ارتفعت إلى 20.8% مقارنة بـ16.1% عام 2023

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، إلى جانب قيادات المحافظة وممثلي الوزارات والهيئات والمجالس القومية.

تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة



ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة، حيث شدد محافظ القاهرة على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لدعم تنفيذ الاستراتيجية وتحسين المؤشرات السكانية في المحافظة.



وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بالقاهرة، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس، إذ تحولت 8 مناطق حمراء من أصل 14 إلى مناطق صفراء وفق المؤشرات السكانية المركبة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحويل المناطق الست المتبقية في الفترة المقبلة.



كما أشارت إلى انخفاض معدل الوفيات خلال عام 2024، ووصول معدل الإحلال الكلي إلى 2.05، داعية إلى مواصلة الجهود للوصول إلى المعدل المستهدف (1.54) وفق استطلاع 2021، بالإضافة إلى خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة (14.2%)، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية في تمكين النساء.

وأضافت أن نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل ارتفعت إلى 20.8% عام 2024 مقارنة بـ16.1% عام 2023، ما يعكس وجود عدد كبير من السيدات الراغبات في العمل دون توفر فرص مناسبة لهن.



وأوضحت نائب الوزير أن القاهرة من أكثر المحافظات استقبالًا للوافدين، ما يتطلب تدخلات سكانية استثنائية، مشيرة إلى تباطؤ انخفاض أعداد المواليد نتيجة زيادة نسبة الفتيات والسيدات في سن الإنجاب مقارنة بعام 2023.



ودعت إلى توسيع التغطية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وتعزيز التوعية بالاستعداد للحمل الأول، ورفع معدلات التردد على خدمات تنظيم الأسرة المجانية، مع توفير عيادات متنقلة لدعم اللقاءات المجتمعية الكبيرة.



واختتم الاجتماع بتوجيه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بوضع خطط تنفيذية للمناطق الحمراء المتبقية، وتوفير 5 سائقين لتشغيل العيادات المتنقلة، وتوجيهها إلى المناطق ذات الكثافة العالية للسيدات في سن الإنجاب.



وأكدت الدكتورة عبلة الألفي على استمرار التنسيق مع الوزارات والهيئات لتبني القضية السكانية عبر منصاتها الإعلامية، وتوحيد الرسائل، ودعم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة تشغيل العيادات المتنقلة، والتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لتعزيز التدخلات في المناطق الحمراء من خلال الزائرات الصحيات، واستكمال حملة طرق الأبواب لتحديث البيانات السكانية وتحسين جودة التدخلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.