وزارة الصحة والجهاز المصري للملكية الفكرية يبحثان حماية الابتكار وتوطين صناعة الدواء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم منظومة الابتكار، بما يسهم في توطين الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في القطاع الصحي والبحوث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة.

وأوضح أن الوزير اطلع على عرض مفصل للبرنامج الصحي ضمن برامج المحور الثالث، الذي يشمل سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي، ودعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، في إطار إنشاء الجهاز بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة الصحة والجهات البحثية والمعنية بصناعة وسوق الدواء.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان:

• الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير

• الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية

• الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم

• الدكتور أحمد السيد لطفي، مدير وحدة المشروعات والبرامج الصحية بمكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة

ومن جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية:

• الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز

• الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس مجلس إدارة الجهاز

• المهندس شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز

• الدكتورة منه الكتامي، مسئول الإدارة الصحية بالجهاز

