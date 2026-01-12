وزير الصحة يبحث إنشاء مركز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من إحدى الشركات المتخصصة في مجال جراحات العظام والمفاصل، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، مع التركيز على تطوير خدمات جراحات العظام وتقديم رعاية صحية متميزة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد مراجعة أطر التعاون السابقة، واستعراض فرص الشراكات المستقبلية، إلى جانب مناقشة آليات السداد والجوانب المالية.

إنشاء مركز امتياز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

كما تناول مقترح إنشاء مركز امتياز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل، مع التركيز على مكافحة العدوى المرتبطة بهذه العمليات.



وأضاف أن اللقاء ناقش إمكانية إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقًا، بهدف تحسين معدلات النجاح ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن بحث برامج التدريب على أحدث التقنيات، ووضع ضوابط منظمة لعمليات تغيير المفاصل، بما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه بإعداد تقرير شامل عن معدلات العدوى في مستشفيات جراحات العظام والمفاصل، وآخر بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، يركز على مراجعة مواقع تشغيل الروبوتات الجراحية، وضمان تدريب الكوادر البشرية، وتوفير بيئة علاجية مثالية.

رفع كفاءة الأطباء والكوادر الفنية وتحسين جودة الخدمات الطبية



وتابع أن الاجتماع ناقش أهمية التعليم المؤسسي للجراحات باستخدام الروبوت، وبحث توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المستقبلي، إلى جانب إمكانية إنشاء مركز تدريبي متخصص وأكاديمية للمحاكاة المتقدمة في جراحات العظام وتغيير المفاصل، بهدف رفع كفاءة الأطباء والكوادر الفنية وتحسين جودة الخدمات الطبية.



حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والهيئة، الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة نسمة نصر، رئيس غرفة المستلزمات الطبية، عميد مهندس أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، عميد مهندس تامر عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للأجهزة الطبية بهيئة الشراء الموحد.



