الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث إنشاء مركز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

وزير الصحة
وزير الصحة
18 حجم الخط
ads

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من إحدى الشركات المتخصصة في مجال جراحات العظام والمفاصل، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، مع التركيز على تطوير خدمات جراحات العظام وتقديم رعاية صحية متميزة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد مراجعة أطر التعاون السابقة، واستعراض فرص الشراكات المستقبلية، إلى جانب مناقشة آليات السداد والجوانب المالية.

إنشاء مركز امتياز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

 كما تناول مقترح إنشاء مركز امتياز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل، مع التركيز على مكافحة العدوى المرتبطة بهذه العمليات.


وأضاف أن اللقاء ناقش إمكانية إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقًا، بهدف تحسين معدلات النجاح ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن بحث برامج التدريب على أحدث التقنيات، ووضع ضوابط منظمة لعمليات تغيير المفاصل، بما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.
 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه بإعداد تقرير شامل عن معدلات العدوى في مستشفيات جراحات العظام والمفاصل، وآخر بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، يركز على مراجعة مواقع تشغيل الروبوتات الجراحية، وضمان تدريب الكوادر البشرية، وتوفير بيئة علاجية مثالية.

رفع كفاءة الأطباء والكوادر الفنية وتحسين جودة الخدمات الطبية


وتابع أن الاجتماع ناقش أهمية التعليم المؤسسي للجراحات باستخدام الروبوت، وبحث توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المستقبلي، إلى جانب إمكانية إنشاء مركز تدريبي متخصص وأكاديمية للمحاكاة المتقدمة في جراحات العظام وتغيير المفاصل، بهدف رفع كفاءة الأطباء والكوادر الفنية وتحسين جودة الخدمات الطبية.


 حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والهيئة، الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة نسمة نصر، رئيس غرفة المستلزمات الطبية، عميد مهندس أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، عميد مهندس تامر عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للأجهزة الطبية بهيئة الشراء الموحد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الروبوتات الجراحية المراكز الطبية المتخصصة هيئة المصرية للشراء الموحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: تحسن جودة خدمات مستشفى جوستاف روسي وارتفاع معدلات رضا المرضى

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

الرعاية الصحية: "الرمد التخصصي" بأسوان أول مستشفى بإقليم الصعيد لطب العيون

وزير الصحة يكشف آخر مستجدات تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان

الصحة: القوافل العلاجية قدمت خدمات طبية وتوعوية لـ 1.5 مليون مواطن خلال 2025

الصحة: فريق طبي بمستشفى بهتيم يستأصل ورما من طفل عمره 4 سنوات

الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد وتسجيل 1.34 مليون نسمة زيادة خلال عام 2025 ‎

الرعاية الصحية: وحدة الصدفية بمجمع الإسماعيلية الطبي تخدم 1300 مريض شهريًا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية