لمواجهة العاصفة الترابية، نصائح هامة من وزارة الصحة لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية

تعرضت عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة منذ قليل إلى عاصفة ترابية قوية، ورياح محملة بالأتربة، ولها آثار جانبية على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

نصائح وزارة الصحة لمرضي الجيوب الأنفية



وحذرت وزارة الصحة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الربو والحساسية، من التعرض المباشر للأتربة، لما قد تسببه من تهيج في الشعب الهوائية، والتهاب العينين، وصعوبة التنفس.

أكدت وزارة الصحة ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، وغلق النوافذ بإحكام.



كما شددت على أهمية التوجه لأقرب مستشفى في حال الشعور بضيق شديد في التنفس أو نوبات ربو حادة.

كما نصحت وزارة الصحة مرضي الجيوب الأنفية باتباع هذه النصائح منها:

١-غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

٢ - ⁠التخلص من مسببات التهيج منها التدخين

٣- ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

٤- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم



ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بعدد من التعليمات، تشمل:

البقاء في المنازل قدر الإمكان.

غلق الأبواب والنوافذ بإحكام.

تجنب القيادة إلا للضرورة القصوى.



كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

