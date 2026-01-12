الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

لمواجهة العاصفة الترابية، نصائح هامة من وزارة الصحة لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
18 حجم الخط

تعرضت عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة منذ قليل إلى عاصفة ترابية قوية، ورياح محملة بالأتربة، ولها آثار جانبية على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

نصائح وزارة الصحة لمرضي الجيوب الأنفية 


وحذرت وزارة الصحة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الربو والحساسية، من التعرض المباشر للأتربة، لما قد تسببه من تهيج في الشعب الهوائية، والتهاب العينين، وصعوبة التنفس.

أكدت وزارة الصحة ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، وغلق النوافذ بإحكام.
 

كما شددت على أهمية التوجه لأقرب مستشفى في حال الشعور بضيق شديد في التنفس أو نوبات ربو حادة.

كما نصحت وزارة الصحة مرضي الجيوب الأنفية باتباع هذه النصائح منها:

١-غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

٢ - ⁠التخلص من مسببات التهيج منها التدخين

٣- ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

٤- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم


ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بعدد من التعليمات، تشمل:
البقاء في المنازل قدر الإمكان.
غلق الأبواب والنوافذ بإحكام.
تجنب القيادة إلا للضرورة القصوى.
 

كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وزير الصحة يبحث إنشاء مركز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

وزير الصحة: تحسن جودة خدمات مستشفى جوستاف روسي وارتفاع معدلات رضا المرضى

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتداء الكمامات التهاب العين الشعب الهوائية الجيوب الأنفية الجهاز التنفسي رياح محملة بالأتربة صحة المواطنين صحة المواطن مرضي الربو مرضي الجيوب الأنفية مرضى الحساسية وزارة الصحة كبار السن غسل الأنف

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث إنشاء مركز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

وزير الصحة: تحسن جودة خدمات مستشفى جوستاف روسي وارتفاع معدلات رضا المرضى

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

الرعاية الصحية: "الرمد التخصصي" بأسوان أول مستشفى بإقليم الصعيد لطب العيون

وزير الصحة يكشف آخر مستجدات تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان

الصحة: القوافل العلاجية قدمت خدمات طبية وتوعوية لـ 1.5 مليون مواطن خلال 2025

الصحة: فريق طبي بمستشفى بهتيم يستأصل ورما من طفل عمره 4 سنوات

الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد وتسجيل 1.34 مليون نسمة زيادة خلال عام 2025 ‎
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية