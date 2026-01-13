مديحة كامل، ملكة الإغراء التي استجاب الله دعاءها وماتت وهي نائمة بعد تناولها سحور رمضان

18 حجم الخط

مديحة كامل، إحدى جميلات السينما من نجمات الصف الأول فى فترتى الثمانينات والتسعينات، لقبت بأميرة السينما، برعت وتميزت فى تقديم أدوار الإغراء على الشاشة، من أشهر أفلامها درب الهوى، ملف فى الآداب، والصعود إلى الهاوية، اختارت بمحض إرادتها أن تعتزل وتتفرغ للعبادة، اعتزلت الفن وهي في قمة مجدها الفني، ورحلت فى مثل هذا اليوم 13 يناير 1997.

بدأت موهبة مديحة كامل فى الظهور وهى فى مرحلة الشهادة الإعدادية، حيث قامت بتمثيل دور رابعة العدوية فى إحدى الحفلات المدرسية وتفوقت فيه وحصلت على كأس الجمهورية كأحسن ممثلة مدرسية، وفى المرحلة الثانوية جاءت فرصتها عندما شاركت في مسابقة لاختيار عارضات الأزياء، ونجحت في هذه المسابقة لكنها فشلت فى عملها كعارضة أزياء، كما كتبت مجلة آخر ساعة عام 1966 أن مديحة كامل عندما ظهرت كعارضة لأول مرة لفتت الأنظار بوجهها الجميل ورشاقة قوامها لكنها لم تنجح فى طريقة عرض الأزياء بسبب نقص العلم والخبرة.

الفنانة الجميلة مديحة كامل

التقت مديحة كامل بالمخرج أحمد ضياء الدين الذى عرض عليها التمثيل في أحد أفلامه، إلا أن أسرتها رفضت، فوافقت على الزواج من شخص يكبرها سنا ــ رجل الأعمال محمود الريس ــ بشرط أن تعمل بالتمثيل وأنجبت ابنتها الوحيدة "ميرهان"، كما حصلت على شهادة الثانوية العامة.

البداية مع فريد شوقى

ظهرت مديحة في ظل وجود نجمات إغراء كثيرات فى ذلك الوقت، فقدمت فى البداية أدوار ثانوية، وجاءتها الفرصة الحقيقية للمجد والشهرة فى فيلم " 30 يوم فى السجن "مع الفنان فريد شوقى، عندما حصلت على دور البطولة لأول مرة لتنطلق فى طريق النجاح والشهرة لتقدم خلال مشوارها الفنى 75 فيلما.

ملف فى الآداب بداية الإغراء

كانت تجربة مديحة كامل مع المخرج عاطف الطيب في فيلم "ملف في الآداب" من أشهر المحطات في مشوارها الفنى، وتدور قصة الفيلم حول ضابط بشرطة الآداب يصدم بقرار رئيسه في بداية عمله بحفظ التحقيق في قضية سيدة تعمل في الدعارة لصلتها بمسئولين كبار.

درب الهوى يثير الهجوم

ويعد فيلم مديحة كامل الأشهر الذى سبب جدلا وهجوما فيلم "درب الهوى "عام 1983 الذى منعته الرقابة لاحتوائه على أحداث ومشاهد تسيء إلى سمعة مصر، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى عن قصة إسماعيل ولى الدين، وبطولة محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى.

مديحة كامل

أما أشهر أدوار الفنانة الراحلة مديحة كامل فى فيلم "الصعود إلى الهاوية" المأخوذ عن قصة الجاسوسة المصرية "هبة سليم" عام 1977 من إخراج كمال الشيخ، وهو الدور الذى رفضت تمثيله نجمات كثيرات، فأبدعت فيه ونالت عنه جوائز كثيرة.

حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "بريق عينيك"، وعرفها جمهور التليفزيون من خلال دورها في الفيلم التليفزيوني "الأفعى"، ولاقت عن هذا الدور شهرة واسعة، ثم جاء بعده أشهر أعمالها الدرامية " البشاير " مع الفنان محمود عبد العزيز.

اعتزال مبكر وارتداء الحجاب

وارتدت النجمة الراحلة مديحة كامل الحجاب بمساندة من الشيخ الشعراوى واعتزلت العمل الفنى في أبريل 1992 أثناء تصوير آخر أفلامها فيلم "بوابة إبليس" مع المخرج عادل الأعصر، الذي استكمل تمثيله بواسطة دوبليرة لرفضها استكماله والعودة إلى التمثيل.

رحلت تائبة فى رمضان

أصيبت مديحة كامل بمرض فى القلب أنهك صحتها سنوات، وتمنت طوال فترة مرضها أن يكون رحيلها فى رمضان، الشهر الذى تحولت فيه حياتها من التوبة والاعتزال، حيث ذهبت إلى العمرة فى رمضان وبكت أمام الكعبة، واستجاب الله دعاءها وجاء الرحيل فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1997 فى شهر رمضان، رحلت وهى نائمة فى فراشها بعد تناولها وجبة السحور وهى في عمر الـ 48 عاما.

