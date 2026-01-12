الإثنين 12 يناير 2026
وزير الصحة: تحسن جودة خدمات مستشفى جوستاف روسي وارتفاع معدلات رضا المرضى

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع مجلس إدارة مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال - مصر، لبحث ملفات العمل وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة  الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بالتحسن الملحوظ في جودة الخدمات الطبية بالمستشفى، وارتفاع معدلات رضا المتلقين للخدمة مؤخرًا، مؤكدًا دعم القيادة السياسية الكامل للمشروع وبذل كل الجهود لضمان نجاحه على المديين القصير والبعيد.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المستشفى، مع التوجيه بحلها فورًا للحفاظ على استمرارية النجاح وتطوير الخدمات. 

الانتهاء من إنشاء الغرف الخاصة بزراعة النخاع وفق برنامج زمني محدد

ووجه الوزير بالانتهاء من إنشاء الغرف الخاصة بزراعة النخاع وفق برنامج زمني محدد.

كما وجه بوضع تصور للاستعانة بفرق إدارية وتمريضية فرنسية من معهد جوستاف روسي بفرنسا لتحسين آليات العمل، إلى جانب توفير خبراء فرنسيين متخصصين بشكل دوري، مع إعداد جدول سنوي لتواجدهم، وتحقيق التوافق الدائم بين بروتوكولات علاج الأورام في مصر وفرنسا، ووضع خطط تدريبية دورية للفرق الطبية بالمستشفى.

ولفت  متحدث وزارة الصحة إلى أن نحو 85% من متلقي العلاج بالمستشفى حاليًا من مرضى أورام الثدي، ويجري العمل على تحقيق توزيع عادل لمرضى الأورام بين المستشفيات المعنية، بما فيها جوستاف روسي، واستحداث التجهيزات والمعدات الجراحية اللازمة للتوسع في علاج مختلف أنواع الأورام إلى جانب أورام الثدي.

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

وكيل الصحة بالدقهلية: إدارة الأسنان قدمت خدماتها لـ 18 ألف حالة الشهر الماضي

استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء وجودة الخدمة خلال عام 2025، حيث تم مناظرة 394 حالة من قبل الفريق الفرنسي، إلى جانب جهود المستشفى في رفع كفاءة الجراحات، تدعيم الكوادر الجراحية المتخصصة، وإنجازات منظومة التدريب والتطوير العلمي، كما تم إعادة تأهيل وتجهيز غرف العمليات وفق أحدث المعايير الطبية لضمان دقة التدخلات الجراحية ورفع معدلات الأمان، مع استقطاب جراحي أورام جدد لم يسبق لهم العمل ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، مما ساهم في توفير خدمات جراحية متقدمة عالية الجودة لغير القادرين.

