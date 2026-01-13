حريق يلتهم محتويات محل في الإسكندرية، والحماية المدنية تنقذ سكان العقار

18 حجم الخط

اندلع حريق هائل داخل محل تجاري، اليوم الثلاثاء، بمنطقة كليوباترا على كورنيش الإسكندرية، التابعة لحي شرق، ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون وقوع أي إصابات بشرية، بفضل سرعة تدخل قوات الحماية المدنية.

تفاصيل حريق محل تجاري بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، يرافقها سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط مكان الحريق، لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات والمحلات المجاورة، مع تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

السيطرة على الحريق وإنقاذ السكان

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران في وقت قياسي، كما نجحت في تأمين العقار الذي يقع المحل أسفله، وإنقاذ السكان دون تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية الناتجة عنه.

