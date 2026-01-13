الليلة بـ 10 آلاف جنيه، اعترافات 6 متهمات بممارسة الدعارة داخل ناد صحي بالنزهة

18 حجم الخط

أدلت 6 سيدات متهمات بإدارة نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وقالت الفتيات إنهن مسجلات آداب وسبق حبسهن في قضايا مماثلة مشيرات إلى أنهن يمارسن الرذيلة داخل النادي الصحي مقابل 10 آلاف جنيه عن الليلة الواحدة.

وأشارت المتهمات إلى أن النادي الصحي هو عبارة عن شقة سكنية ووضعت مالكته وهي السيدة المسئولة عنهن لافتة على الباب كتبت عليها نادي صحي لإيهام الجيران بأن الشقة نشاط تجاري لإبعاد الشبهة عنهن والفيس والانستجرام هما مصدر الإعلان عن نشاطهن الآثم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة، وبصحبتها 5 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وبمواجهتهن، اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب

وتواجه مديرة النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.

إجمالي العقوبات المتوقعة

وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.

