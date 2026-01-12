بسبب الطقس السيئ، تهشم سيارة ملاكي في العجوزة

الإثنين 12 يناير 2026
شهدت منطقة العجوزة سقوط شجرة ضخمة على سيارة ملاكي بأحد الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى تهشم السيارة، في ظل حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة التي تضرب البلاد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

تحذيرات عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية

وعلى جانب آخر، كانت وزارة الداخلية أصدرت تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات بشأن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة على الطرق.

وأوضح مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، عددًا من التعليمات الضرورية أثناء القيادة في الطقس السيئ: خفض سرعة السيارة إلى 30كم/ساعة، تشغيل جميع أنوار السيارة، مع استخدام النور الأمامي في الوضع المنخفض، استخدام أنوار الانتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية وتنبيه الآخرين.

كما تضمنت التحذيرات، فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف بخار الماء داخل المقصورة، استخدام مساحات الزجاج باستمرار، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

كذلك تضمنت الالتزام بالحارة المرورية وتجنب التجاوز تحت أي ظرف، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم الاستمرار في القيادة إلا بعد تحسن الرؤية.

وأكد المصدر الأمني، أن اتباع هذه الإجراءات يساهم في الحد من الحوادث وضمان سلامة السائقين والركاب على  الطرق خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

