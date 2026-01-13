الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

بريطانيا: سنفرض عقوبات إضافية ضد إيران

وزيرة الخارجية البريطانية،
وزيرة الخارجية البريطانية، فيتو
قالت وزيرة خارجية بريطانيا، إيفيت كوبر، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: سنتصدى لأي تهديدات مدعومة من إيران.

وأضافت وزيرة خارجية بريطانيا: سنفرض عقوبات إضافية ضد إيران، واستدعت بريطانيا السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، السفير الإيراني في مدريد، رضا زبيب، للتعبير له عن رفض إسبانيا "العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين في إيران".

 

تطورات في إيران بعد سلسلة المظاهرات المناهضة للحكومة

وجاء ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران الأيام الماضية، حيث وصفتها صحيفة ABC Espanya" بأنها قوبلت "بقمع دام".

وقد أكد وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، ذلك في مقابلة مع إذاعة "كاتالونيا راديو" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات في إيران بعد سلسلة المظاهرات المناهضة للحكومة.

 

حق الشعب الإيراني في حرية التعبير

وأضاف أن بلاده ستنقل خلال اللقاء مع السفير الإيراني "إدانتها واستنكارها لما يحدث في إيران منذ أيام"، مكررا أن "ما سنبلغه له اليوم هو حق الشعب الإيراني في حرية التعبير".

كما طالبت إسبانيا بإنهاء عمليات الاعتقال التعسفي، واستعادة الاتصالات مع الخارج، "بما في ذلك الإنترنت"، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين، وفق تعبير الوزير.

