ضبط شبكة بتهمة استغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال و3 سيدات، بينهم 8 ذوي معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

وخلال العملية، تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة.

