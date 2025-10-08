تحطمت سيارة سيد نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي والزمالك السابق، بعد سقوط شجرة ضخمة عليها أثناء توقفها أمام مقر تدريب الفريق.

وكان نيمار غادر سيارته للمشاركة في المران الجماعي لفريق البنك الأهلي، ليتفاجأ بعد خروجه بسقوط شجرة بشكل مفاجئ، تسببت في تهشم أجزاء كبيرة من السيارة وإحداث تلفيات جسيمة بها، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تهشم سيارة سيد نيمار بسبب سقوط شجرة خلال مشاركته في مران البنك الأهلي

المصري يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بهدف

وكان النادي المصري حقق فوزا مثيرا أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة. الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تهشم سيارة سيد نيمار بسبب سقوط شجرة خلال مشاركته في مران البنك الأهلي

ونجح أحمد القرموطي في تسجيل هدف الفوز لصالح المصري في الدقيقة 46.

تهشم سيارة سيد نيمار بسبب سقوط شجرة خلال مشاركته في مران البنك الأهلي

وتعرض باهر المحمدي لاعب المصري للطرد في الدقيقة 53، بعد حصوله علي البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي ، محمود حمادة

أمامهما: عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من عصام ثروت، كريم العراقي ، أحمد منصور، محمد هاشم، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، الناشئ محمود أشرف، ميدو جابر، كينجسلي ايدوو

تشكيل البنك الأهلي أمام المصري

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: يعقوبو - محمود الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي - محمد بن شرقي

أمامهما: مصطفى شلبي - أحمد النادري - أسامة فيصل

الهجوم: احمد ريان

البدلاء: أحمد صبحي - سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم - محمود عماد - أحمد مدبولي - سيد نيمار - أحمد أمين أوفا - مصطفى دويدار - ياو أنور دوو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.