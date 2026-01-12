مصرع عامل في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالكريمات

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل على الطريق الصحراوي المؤدي لمركز شرطة الصف، قبل بوابة الكريمات الدولي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بموقع البلاغ. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع قائد تروسيكل، ومقيم بقرية مزغونة، بدائرة مركز شرطة الصف

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الصف العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

وعلي جانب اخر كانت قد أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

