حوادث

6 مصابين في حادثين منفصلين بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات متفرقة في حادثين منفصلين بمراكز محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مستشفى طهطا بوصول عمر علي 19 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالركبة اليمنى حوالي 5 سم وجروح أخرى 2 سم، مع اشتباه بكسر وتورم، وياسر علاء 17 عامًا، مصاب بتورم واشتبه بكسر بالساق اليمنى، إثر اصطدام موتوسيكل بتوك توك.

 

وفي حادث آخر، تلقى  مدير الأمن بلاغًا من مستشفى ساقلته بوصول:كريم جمال 16 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة،ومحمود محمود، مصاب بسحجات بالقدم اليسرى، وعمر علاء 16 عامًا، مصاب بسحجات باليدين اليمنى واليسرى والقدم اليسرى، وخالد صلاح 17 عامًا، مصاب بجروح بالأنف وسحجات باليدين اليمنى واليسرى.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مواقع الحادثين لمعاينتهما والوقوف على ملابساتهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لتحديد أسباب الحوادث والمسؤوليات القانونية.

 

