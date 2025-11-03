تهشم سيارة ملاكي اصطدمت بكورنيش البحر في الإسكندرية

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، بمنطقة الشاطبي وسط المدينة حادث تصادم سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم السيارة بشكل كامل، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، بطريق الشاطبي على الحارة اليمنى في اتجاه الرمل.

انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، حيث اخترقت إحداهما الجزيرة الوسطى بسرعتها وانتقلت للجهة المقابلة واصطدمت بأخرى، ما أحدث تلفيات كبيرة وتحطم السيارة وخروج الماتور من الشاسيه وأجزاء أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

