تسيير الحركة على الطريق الأوسطي بعد انقلاب مقطورة ووقوع مصابين بالقاهرة

انقلاب مقطورة على
انقلاب مقطورة على الطريق الأوسطي بالقاهرة، فيتو
تمكنت الخدمات المرورية بإدارة مرور القاهرة، من تسيير الحركة المرورية بالطريق الأوسطي أسفل الأوتوستراد، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة مقطورة، محملة بالسن بدائرة قسم شرطة 15 مايو، إلى زحام مروري أمام قائدي المركبات على الطريق، بسبب سقوط الحمولة على الطريق وإصابة سائق المقطورة والتباع اللذان تم نقلهم للمستشفى حلوان لتلقي العلاج.

 

وذلك بعدما قام رجال المرور برفع بقعة زيت على مساحة تقدر بنحو (2 × 3 أمتار) الذي تسبب فيها الحادث، وتمكنت قوات المرور بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالتها وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتم إخطار الجهات المختصة والمرافق المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم ملاكي وميكروباص بـ صحراوي الإسكندرية

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا

