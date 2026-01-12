الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحقيقات النيابة تكشف ملابسات وفاة طفلة بالبساتين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مصرع طفلة سقطت داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بمناظرة جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة، والاستماع لأقوال ذويها وشهود الواقعة، إلى جانب فحص العقار ومكان سقوط الطفلة داخل بئر الأسانسير، للوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو داخل العقار، وغافلت أسرتها، ما أدى إلى سقوطها داخل بئر المصعد، حيث عثرت عليها أسرتها جثة هامدة عقب الإبلاغ عن غيابها.

 

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


مصرع طفلة داخل بئر أسانسير بالبساتين

 

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بسقوط طفلة داخل بئر أسانسير أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أن الطفلة نجلة حارس العقار، وأنها سقطت داخل بئر المصعد، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

النيابة العامة قسم شرطة البساتين البساتين محافظة القاهرة

