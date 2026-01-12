القبض على تاجر مخدرات في حملة أمنية بأطفيح

18 حجم الخط

ألقى رجال إدارة مباحث المخدرات مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وشهرته أبو دوامة مسجل خطر قضايا نفس ومخدرات مختبئا في المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة أطفيح في حملة أمنية، وبحوزته كميات من المخدرات من نوع الشابو والآيس واعترف بحيازة المخدرات بقصد ترويجها بين عملائهم من المتعاطين وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى قيام تاجر مخدرات، بالترويج على عملائه متخذا وكر في أحد المناطق الجبلية وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائهم في عدة مناطق. عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كميات متنوعة من المخدرات.



بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته لها لترويجها بين عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

