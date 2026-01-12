الإثنين 12 يناير 2026
محمد علي بن رمضان ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
 انتظم محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب وداع منتخب تونس لبطولة أمم أفريقيا

 وكان منتخب تونس ودع كأس الأمم الإفريقية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من مالي بركلات الترجيح.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأول السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

وسجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت  موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

الجريدة الرسمية