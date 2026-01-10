18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يتقاسم 5 لاعبين صدارة جدول ترتيب هدافي كأس عاصمة مصر قبل الجولة السادسة الموسم الجاري.

هدافو كأس عاصمة مصر قبل الجولة السادسة

1- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

1- أحمد أمين قفة، البنك الأهلي، 3 أهداف.

1- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 3 أهداف.

1- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

1- أدهم حامد، بتروجت، 3 أهداف.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويشهد اليوم ثلاث مباريات بين الأهلي وفاركو والتى تم تقديمها للساعة الـ 4:00 مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء بسبب مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التى ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت.

مواعيد الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر

مباريات السبت

-وادي دجلة ضد بيراميدز الساعة 4 مساء

-فاركو ضد الأهلي الساعة 4 مساء

-كهرباء الإسماعيلية ضد المصري الساعة 4 مساء

مباريات الأحد

-بتروجت ضد مودرن سبورت الساعة 5 مساء

-الزمالك ضد زد إف سي الساعة 8 مساء

-سموحة ضد حرس الحدود الساعة 8 مساء

مباريات الاثنين

-المقاولون العرب ضد إنبي الساعة 5 مساء

-غزل المحلة ضد سيراميكا الساعة 5 مساء

-البنك الأهلي ضد الإسماعيلي الساعة 8 مساء

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

يشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربعة السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

