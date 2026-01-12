18 حجم الخط

تزامنا مع احتفالات المصريين عامة والطرق الصوفية خاصة بـمولد السيدة زينب رضي الله عنها يثور تساؤل حول اول من بدأ الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وهل تغير تاريخ الاحتفال بمولد السيدة زينب ولماذا يحتفل المصريون بمولودها وهل توقفت احتفالات المصريين طوال هذه الأعوام بمولد السيدة زينب.. كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدونه في هذا التحقيق فإلى التفاصيل

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها

أول احتفال منظم بمولد السيدة زينب رضي الله عنها في مصر

بدأ أول احتفال رسمي بمولد السيدة زينب في مصر بحسب الباحث الصوفي مصطفى زايد في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله (حوالي 985 م)، وقد ظهرت وثائق تشير إلى مرسوم رسمي لهذا الاحتفال، والذي كان جزءًا من الاحتفالات الأكبر بموالد آل البيت

وأوضح الباحث الصوفي أنه منذ بدء أول احتفال منظم بمولد السيدة زينب رضي الله عنها في مصر خلال العصر الفاطمي، استقر موعده لقرون طويلة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، وهو ما تثبته كتب تاريخ الموالد والسجلات الفاطمية التي أرست تقاليد الاحتفال بالمشاهد والمزارات في القاهرة (محمد عبد الجواد، تأريخ الموالد المصرية، ص 89).



وأكد مصطفى زايد أنه ظل هذا الموعد معمولًا به حتى صدر قرار إداري رسمي بنقل الاحتفال إلى آخر ثلاثاء من شهر رجب، وهو قرار موثق صدر عن محافظة القاهرة بتاريخ 28 صفر 1386هـ الموافق 18 يونيو 1966م، برقم 156 لسنة 1966، ونص صراحة على نقل موعد المولد دون الإشارة إلى أي سبب ديني أو تاريخي (سجلات محافظة القاهرة، سجل القرارات الرسمية لسنة 1966، مجلد 45، ص 234).

سبب تغيير موعد مولد الاحتفال من ربيع الأول إلى الثلاثاء الأخير من شهر رجب



وأشار الباحث الصوفي مصطفى زايد إلى أن محاضر اللجنة العليا للموالد والأعياد توضح أن السبب الرئيسي للتغيير كان تنظيميًا، بسبب تكدس الموالد الكبرى في شهر ربيع الأول، وما ترتب عليه من ضغط شديد على الخدمات والأمن والبنية التحتية، إضافة إلى التنافس بين المنشدين وأرباب الطرق الصوفية



كما استند القرار إلى تقارير مناخية رسمية أكدت أن شهر ربيع الأول يتزامن في كثير من السنوات مع تقلبات جوية وعواصف ترابية، بينما يتميز شهر رجب باعتدال الطقس وملاءمته للتجمعات الكبرى، وهو ما ورد في تقرير هيئة الأرصاد الجوية



وأشارت تقارير وزارة الداخلية إلى أن التقارب الزمني بين المولد الحسيني والمولد الزينبي في ربيع الأول كان يسبب زحامًا ممتدًا لأسابيع، وإرهاقًا لسكان المنطقة وتعطلًا للمصالح العامة (تقرير شرطة القاهرة عن موالد 1385هـ، ص 8، أرشيف وزارة الداخلية).

وتكشف الوثائق الاقتصادية أن شكاوى رسمية قُدمت من اتحاد تجار الحلوى بسبب قصر الموسم التجاري بين الموالد، وأن نقل المولد إلى رجب يحقق توزيعًا أفضل للنشاط الاقتصادي على مدار العام (أرشيف الغرفة التجارية، شكاوى فبراير 1966، ص 3).

وتؤكد دار الإفتاء المصرية في فتاوى تلك المرحلة أن تغيير الموعد لا يستند إلى دليل شرعي خاص، وإنما هو إجراء تنظيمي لا يمس المكانة الدينية للسيدة زينب، مع تسجيل بعض التحفظات الفقهية دون الطعن في أصل القرار (دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3456 لسنة 1386هـ).

وبذلك تثبت الوثائق الرسمية والدراسات اللاحقة أن نقل موعد مولد السيدة زينب من الثاني عشر من ربيع الأول إلى آخر ثلاثاء من شهر رجب كان قرارًا إداريًا بحتًا فرضته اعتبارات تنظيمية وأمنية واقتصادية، مع بقاء أصل الاحتفال ومكانته الروحية ثابتين في الوجدان المصري عبر العصور (سعاد ماهر، تحولات الموالد في مصر، ص 123).

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها

هل توقف الاحتفال بمولد السيدة زينب؟

من المعروف أنه تم إيقاف الاحتفال بمولد السيدة زينب خلال الأعوام السابقة وتحديدا سنوات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بسبب انتشار كورونا حيث حرمت جائحة كورونا المصريين عامة والصوفيين خاصة من احتفالات مولد السيدة زينب رضى الله عنها، والذى يوافق اليوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب" ذكرى الليلة الختامية لمولدها".

وكان مسجد السيدة زينب يشهد والمنطقة المحيطة، توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى العطرة، وامتثالا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا بحظر إقامة السرادقات والموالد، وإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط، وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة ووسائل النقل الجماعي، وتطبيق غرامة فورية للمخالفين تم إلغاء الاحتفالات والاقتصاد علي احتفالات بسيطة بهذه الذكرى منعا لانتشار المرض بين المواطنين وتطبيقا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال هذه السنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.