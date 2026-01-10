موقف الأهلي والزمالك، ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر قبل الجولة السادسة

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يتصدر فريق طلائع الجيش قمة المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة قبل الجولة السادسة.

كما يعتلي بتروجت قمة المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق الجولة السادسة، فيما يحتل فريق المصري قمة المجموعة الثالثة.

ويتواجد الأهلي في المركز السادس في المجموعة الأولى قبل الجولة السادسة، كما يحتل الزمالك المركز السادس بالمجموعة الثالثة.

ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر قبل الجولة السادسة

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر اليوم السبت.

ويشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات أبرزها بين الأهلي وفاركو والتى تم تقديمها للساعة الـ 4:00 مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء بسبب مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في التاسعة مساء.

مواعيد الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر



مباريات السبت

-وادي دجلة ضد بيراميدز الساعة 4 مساء

-فاركو ضد الأهلي الساعة 4 مساء

-كهرباء الإسماعيلية ضد المصري الساعة 4 مساء

مباريات الأحد

-بتروجت ضد مودرن سبورت الساعة 5 مساء

-الزمالك ضد زد إف سي الساعة 8 مساء

-سموحة ضد حرس الحدود الساعة 8 مساء

مباريات الاثنين

-المقاولون العرب ضد إنبي الساعة 5 مساء

-غزل المحلة ضد سيراميكا الساعة 5 مساء

-البنك الأهلي ضد الإسماعيلي الساعة 8 مساء

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

