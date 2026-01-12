أمير عادل: منتخبنا الأفضل في أمم أفريقيا وهذا سر التأهل لنصف النهائي

الإثنين 12 يناير 2026
أشاد أمير عادل، لاعب منتخب مصر السابق، بالأداء الذي يقدمه الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بشكل مميز واستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز المهم على منتخب كوت ديفوار.

تصريحات أمير عادل عن منتخب مصر

وهنأ أمير عادل خلال تصريحات تلفزيونية، المدير الفني حسام حسن ولاعبي المنتخب على المستوى الفني والبدني الذي ظهروا به خلال البطولة، مشيرًا إلى أن منتخب مصر يتمتع بروح عالية للغاية كانت العامل الأبرز في تحقيق النتائج الإيجابية حتى الآن.

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق أن الفراعنة، من وجهة نظره، يعدون أفضل فريق في البطولة، خاصة في ظل وجود عناصر مؤثرة مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مواجهته المرتقبة أمام السنغال، وأن ينجح في التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ومواصلة المشوار نحو اللقب.

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 

وحسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصر وكوت ديفوار، فيتو
موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا 

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما 

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

منتخب السنغال، فيتو
مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي: 

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

الجريدة الرسمية