شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

18 حجم الخط

انتخب، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النوب، النائب الدكتور محمد الوحش، وكيلا للمجلس بالفصل التشريعي الثالث 2026.

انتخابات رئيس مجلس النواب والوكيلين

جاء ذلك في الانتخابات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، برئاسة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنا.

محمد الوحش يفوز بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

يشار إلى أن الدكتور محمد الوحش، فاز بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ممثلا عن حزب مستقبل وطن.

وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب الماضي

وتعد الدورة البرلمانية الجديدة، هي الثانية للنائب محمد الوحش، حيث كان في مجلس النواب الماضي، ضمت قائمة المعينين بقرار رئيس الجمهورية، حيث تولى منصب وكيل لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب الماضي.

أستاذ متخصص في أمراض الكبد

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد زكى الوحش، هو أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن.

حصل محمد الوحش، على بكالوريوس الطب بجامعة الأزهر، وعمل مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، وحصل على الماجستير دكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي جامعة ستراسبورغ – فرنسا.

كما حصل النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، على بعثة إلى الخارج للحصول على الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن.

حصل على دكتوراه زراعة الكبد

وحصل أيضا على دكتوراه جراحة وزراعة الكبد جامعة لندن "أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص"، وتولى رئيس وحدة جراحة وزراعة الكبد بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر.

أجرى أول عملية جراحية لزراعة الكبد في مستشفيات جامعة الأزهر

وأجرى محمد زكي الوحش، أول جراحة زراعة كبد في مستشفيات جامعة الأزهر، كما أنشأ 3 وحدات لزراعة الكبد بثلاث مستشفيات مختلفة.

كما عمل بمستشفى رويال فرى في لندن، وشارك مع الفريق الجراحي في وحدة الكبد في أكثر من 1500 حالة زراعة كبد، بالإضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد.

الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، له أكثر من 147 بحث علمي في المؤتمرات والمحافل العلمية في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين، وكذلك العديد من الدول العربية.

نشرت الدوريات الطبية العالمية، للدكتور محمد الوحش، العديد من الأبحاث العلمية، والتي وصلت لنحو 40 بحثا علميا وطبيا في مجالات تقوية المناعة والكبد واستخدامات الليزر في تشخيص أمراض الكبد.

إعداد قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في الريف المصري

ومن بين إسهاماته إعداد قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في الريف المصري وبعض الخدمات الطبية، كما عمل مستشارا طبيا لصندوق تحيا مصر، وفي 18 يونيو 2020 انتخب الدكتور محمد الوحش، رئيسًا لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.