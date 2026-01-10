السبت 10 يناير 2026
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي فاركو بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر ان يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

ضم تشكيل النادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد عبد الله، محمد رأفت.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على دكة البدلاء: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر سيد معوض.

تشكيل فاركو ضد الأهلي 

ضم تشكيل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب:

أحمد دعدور، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد، وليد مصطفى، يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد، كريم الطيب، أليو بادارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا وشوقي الضنين.

 

