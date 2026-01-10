حمزة علاء: سعيد بعودتي للمشاركة مع الأهلي ودعم الجماهير وسام على صدري

18 حجم الخط

أعرب حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته اليوم في مباراة فاركو التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال علاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: إن مشاركته اليوم على المستوى الرسمي مع الأهلي بعد عودته للفريق أسعدته كثيرًا، موضحًا أن دعم الجماهير له وسام على صدره.

وأشار حارس الأهلي إلى أنه أغلق ملف الحديث عن فترة تجربته الاحترافية في البرتغال بعد عودته للأهلي، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من العروض، لكن رغبته الأولى والأخيرة كانت العودة إلى بيته النادي الأهلي.

وأكد على تقدير كافة منظومة الأهلي للمسئولية، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، وأن الجميع يقوم بدوره من أجل مواصلة الانتصارات والتتويج ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير.

واختتم حمزة علاء تصريحاته متمنيًا فوز المنتخب على كوت ديفوار، وحسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي وفاركو

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

ضم تشكيل النادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد عبد الله، محمد رأفت.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على دكة البدلاء: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر سيد معوض.

تشكيل فاركو ضد الأهلي

ضم تشكيل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب:

أحمد دعدور، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد، وليد مصطفى، يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد، كريم الطيب، أليو بادارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا وشوقي الضنين.

