طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة يؤدون اليوم امتحان العلوم

يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم، امتحان مادة العلوم، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.



انتظام الامتحانات دون شكاوى



وشهدت لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة منذ اليوم الأول في امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظامًا ملحوظًا في دخول الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء تام.



وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن أسئلة امتحان العلوم ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



تعليمات مشددة لرؤساء اللجان



وشددت المديرية على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي محاولات للغش، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، والتأكد من وضوح الطباعة وسلامة أوراق الامتحان قبل توزيعها على الطلاب.



متابعة مستمرة من غرف العمليات



وتواصل غرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات على مدار اليوم، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ داخل اللجان، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة.



استكمال جدول الامتحانات



ومن المقرر أن يستكمل طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي باقي امتحانات المواد الدراسية وفق الجداول المعلنة، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء المقبل.

