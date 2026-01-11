الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
18 حجم الخط
ads

يواصل التعاون المصري الياباني في مجال التعليم ترسيخ حضوره داخل الفصول الدراسية، مستهدفًا الطالب والمعلم باعتبارهما محور العملية التعليمية، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، وما تبعها من لقاء رفيع المستوى جمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مع وفد من البرلمان الياباني وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو.

الطالب أول المستفيدين من الشراكة التعليمية 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع اليابان لم تعد قاصرة على تبادل الخبرات أو توقيع بروتوكولات تعاون، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على تجربة الطالب داخل المدرسة، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وبناء المهارات، وترسيخ القيم السلوكية والانضباط الذاتي المستوحى من الفلسفة التعليمية اليابانية.
 

تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع الجانب الياباني، ضمن مشروع يمتد لخمس سنوات، يهدف إلى مواءمة المنهج المصري مع المنهج الياباني المعتمد، بما يعزز مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المنهج المطور تم تطبيقه بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.
 

البرمجة والعلوم مهارات المستقبل داخل المدارس الحكومية
 

وفي إطار إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بجميع المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي، ليستفيد منها نحو 800 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التعاون المشترك مع اليابان على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD).

ولم يقتصر التعاون المصري الياباني على تطوير المناهج فقط، بل امتد ليشمل تأهيل المعلم باعتباره حجر الأساس في أي إصلاح تعليمي، حيث أعلن الوزير عن دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية، لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 

ويستهدف البرنامج منح المعلمين المشاركين دبلومة معتمدة من الجامعات اليابانية في مجال تدريب وتأهيل المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية ونقل فلسفة التعليم الياباني إلى داخل الفصل الدراسي المصري.
 

المدارس المصرية اليابانية نموذج قابل للتوسع والتصدير 

وأشار الوزير إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ حاليًا 79 مدرسة، مع خطة للوصول إلى ما بين 90 و100 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات.

وأكد أن هذا النموذج التعليمي الناجح لا يستهدف الداخل المصري فقط، بل تسعى الوزارة إلى نقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز الدور الإقليمي لمصر في دعم تطوير التعليم. 

دعم برلماني ياباني للتجربة المصرية 

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الياباني عن تقديرهم لتبني مصر النموذج التعليمي الياباني، مؤكدين دعمهم لمواصلة إرسال الخبراء اليابانيين إلى مصر، وتعميق التعاون في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، ودعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. 

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون مع محافظة طوكيو في مجال دعم ودمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تهيئة البيئات التعليمية الداعمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان الياباني التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون المصري الياباني الصف الثالث الثانوي تطوير المناهج تطوير المناهج الدراسية متطلبات سوق العمل مادة البرمجة

مواد متعلقة

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة يؤدون اليوم امتحان العلوم

طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

أخبار مصر اليوم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة.. افتتاح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا.. وغلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

المزيد
الجريدة الرسمية