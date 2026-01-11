وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

18 حجم الخط

يواصل التعاون المصري الياباني في مجال التعليم ترسيخ حضوره داخل الفصول الدراسية، مستهدفًا الطالب والمعلم باعتبارهما محور العملية التعليمية، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، وما تبعها من لقاء رفيع المستوى جمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مع وفد من البرلمان الياباني وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو.

الطالب أول المستفيدين من الشراكة التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع اليابان لم تعد قاصرة على تبادل الخبرات أو توقيع بروتوكولات تعاون، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على تجربة الطالب داخل المدرسة، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وبناء المهارات، وترسيخ القيم السلوكية والانضباط الذاتي المستوحى من الفلسفة التعليمية اليابانية.



تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع الجانب الياباني، ضمن مشروع يمتد لخمس سنوات، يهدف إلى مواءمة المنهج المصري مع المنهج الياباني المعتمد، بما يعزز مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن المنهج المطور تم تطبيقه بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.



البرمجة والعلوم مهارات المستقبل داخل المدارس الحكومية



وفي إطار إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بجميع المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي، ليستفيد منها نحو 800 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التعاون المشترك مع اليابان على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD).



ولم يقتصر التعاون المصري الياباني على تطوير المناهج فقط، بل امتد ليشمل تأهيل المعلم باعتباره حجر الأساس في أي إصلاح تعليمي، حيث أعلن الوزير عن دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية، لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين.



ويستهدف البرنامج منح المعلمين المشاركين دبلومة معتمدة من الجامعات اليابانية في مجال تدريب وتأهيل المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية ونقل فلسفة التعليم الياباني إلى داخل الفصل الدراسي المصري.



المدارس المصرية اليابانية نموذج قابل للتوسع والتصدير

وأشار الوزير إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ حاليًا 79 مدرسة، مع خطة للوصول إلى ما بين 90 و100 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات.

وأكد أن هذا النموذج التعليمي الناجح لا يستهدف الداخل المصري فقط، بل تسعى الوزارة إلى نقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز الدور الإقليمي لمصر في دعم تطوير التعليم.

دعم برلماني ياباني للتجربة المصرية

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الياباني عن تقديرهم لتبني مصر النموذج التعليمي الياباني، مؤكدين دعمهم لمواصلة إرسال الخبراء اليابانيين إلى مصر، وتعميق التعاون في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، ودعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون مع محافظة طوكيو في مجال دعم ودمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تهيئة البيئات التعليمية الداعمة لهم.

