بالأسماء، حركة قيادات جديدة بتعليم الجيزة

أصدر سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قرارات جديدة ضمن حركة القيادات التعليمية، شملت تصعيد عدد من القيادات المتميزة، وذلك في إطار خطة المديرية لدعم الكفاءات، وتحقيق الانضباط الإداري، وتطوير الأداء داخل الإدارات التعليمية.



وشملت القرارات تصعيد يحيي أبو شميلة من منصبه مديرًا لإدارة الحوامدية التعليمية إلى مديرًا لإدارة البدرشين التعليمية، تقديرًا لجهوده البارزة خلال فترة عمله، حيث نجح في تحسين منظومة العمل، وتعزيز التعاون بين القيادات التعليمية والمعلمين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سير العملية التعليمية داخل الإدارة.



ومن المنتظر أن تشهد إدارة البدرشين التعليمية خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من التطوير والارتقاء بالأداء، في ظل ما يتمتع به المدير الجديد من خبرات إدارية واسعة، تنفيذًا لتوجيهات مديرية التربية والتعليم بالجيزة نحو الارتقاء بالخدمة التعليمية.



كما أصدر مدير المديرية قرارًا بتصعيد رأفت الشرابي من منصبه مدير التعليم الابتدائي بإدارة الحوامدية التعليمية إلى مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية، وذلك في إطار دعم القيادات المتميزة والاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل الإداري والتعليمي.



ويأتي هذا القرار تقديرًا لما قدمه رأفت الشرابي من إنجازات ملموسة خلال فترة عمله بقطاع التعليم الابتدائي، أسهمت في تحسين مستوى الأداء والانضباط الإداري، وتعزيز كفاءة العملية التعليمية داخل إدارة الحوامدية.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم، ودفع العمل المؤسسي، واختيار القيادات القادرة على تحقيق أهداف التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة.

