أخبار الحوادث اليوم: مقتل مسنة على يد ربة منزل وابنتها لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج.. السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الذهب أحمد المسلماني.. وتأجيل محاكمة البلوجر شاكر محظور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض والتعدي على المارة بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية، تم فحص الواقعة للوقوف على حقيقتها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة جهاز تابلت من داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 أشخاص من جيران إحدى السيدات لتورطهم في أعمال بلطجة وتحرش.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب سيدة مسنة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا علي المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر المجوهرات في محافظة البحيرة وإصابة مرافقه، وألزمت المتهمين بأداء مبلغ مليون وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.

قام المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق وبصحبة المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي – الأمين العام المساعد، بِتَفَقُد إجراءات سَحب وتقديم الملفات، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٤.

أدلى عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة جسر السويس دائرة قسم شرطة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر شاكر على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام لجلسة 31 يناير الجاري.





