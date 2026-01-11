الأحد 11 يناير 2026
ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في دمياط

ضبط 3 عناصر جنائية
ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بحوالي 160 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

وتم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار سياسة الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال والحد من تمويل الأنشطة الإجرامية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

