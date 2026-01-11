الأحد 11 يناير 2026
حوادث

تأجيل محاكمة البلوجر شاكر محظور بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية لـ 31 يناير



قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر شاكر على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام لجلسة 31 يناير الجاري.  

وكشف المحامي محمود الشيشتاوي دفاع البلوجر شاكر، تفاصيل إلغاء قرار إخلاء سبيله وحبسه 45 يومًا.

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيله وقررت المحكمة إلغاء القرار

وأعلنت النيابة استئنافها على قرار إخلاء سبيله وقررت المحكمة إلغاء القرار، وحبسته 45 يومًا أخرى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وكانت  نيابة الشؤون الاقتصادية  بالقاهرة، قررت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام. 

وفيما يخص المحتوى الذي يقدمه على منصات التواصل الاجتماعي، اعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته، موضحًا أنه كان يسعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وبالتالي زيادة الأرباح، ولم يكن يقصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع. 

