حبس راكب ضبط بحوزته كميات كبيرة من مخدر الاغتصاب بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب ضبط بحوزته كميات كبيرة من مادة GBL المعروفة بمخدر الاغتصاب بمطار القاهرة الدولي  4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات تفيد بقيام راكب بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد إدخالها الي البلاد، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة من مادة GBL المعروفة بمخدر الاغتصاب.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 
 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

