النيابة الإدارية تواصل استقبال ملفات مسابقة التعيين بمقر الهيئة غدا

تواصل هيئة النيابة الإدارية، استلام الملفات الخاصة بمسابقة التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، غدا السبت، ووفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

تقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

وقام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبة  المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بِتَفَقُد الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من السادة المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.

واستعرض الأمين العام، لرئيس الهيئة، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدًا على تنفيذ تعليمات سيادته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

ومن جانبه، أَشادَ المستشار رئيس الهيئة، بما بذله المستشار الدكتور الأمين العام والسادة المستشارون أعضاء الأمانة العامة وجهازها الإداري، من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى التجهيزات النهائية لبدء سحب وتقديم الملفات، كما أثنى على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص. 

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥. 

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

